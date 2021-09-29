Эксперты заявили о необходимости улучшать преподавание истории регионов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Участники межведомственной комиссии по историческому просвещению считают, что в России необходимо совершенствовать преподавание региональной истории, поддерживать русские школы за рубежом и создавать новые форматы взаимодействия историков России и стран ближнего зарубежья. Об этом говорится в сообщении по итогам первого заседания комиссии под председательством помощника президента Владимира Мединского.

Участники отметили, что историческое просвещение должно формировать у граждан России, прежде всего молодежи, твердые базовые представления о прошлом страны и противодействовать системным попыткам фальсификации отечественной истории, предпринимаемым из-за рубежа.

"В связи с этим в ходе заседания внимание уделено текущей ситуации с преподаванием истории в средних школах и учебных заведениях среднего профессионального образования, мерам по популяризации истории отраслей науки и техники России. Участники заседания обратили внимание на необходимость совершенствования преподавания региональной истории, поддержки русских школ за рубежом и организации новых форматов взаимодействия историков России и стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Кремля.

На заседании также обсуждались вопросы поддержки исторической тематики в культуре, искусстве и кинематографе. Отмечена и роль проекта "Россия - моя история" в популяризации отечественной истории, а с 2022 года в более чем 20 мультимедийных исторических парках проекта будут представлены программы для подготовки школьников к ЕГЭ.

По итогам встречи было принято решение о том, что комиссия сформирует рабочие группы по направлениям своей деятельности и подключится к работе по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования. Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано использовать положительный опыт всероссийской программы "Дороги Победы. Путешествия для школьников" для поддержки школьного познавательного туризма.

В ходе первого заседания комиссии был сформирован ее президиум: в него вошли директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель проекта "Россия - моя история", митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов), ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.