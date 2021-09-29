В Чечне впервые пройдет Кубок России по купольному пилотированию

ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Кубок России по купольному пилотированию имени Ахмата Кадырова пройдет впервые в Чечне на базе Российского университета спецназа. Об этом сообщил заместитель руководителя университета Александр Коровин.

"В Чеченской Республике состоится Кубок России по купольному пилотированию имени Первого Президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На Северном Кавказе впервые пройдут подобного рода соревнования. Они состоятся с 11 по 16 октября в одном из крупнейших воздушных центров Европы "Goodsky" на нашего университета спецназа в Гудермесе", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в соревнованиях примут участие лучшие спортсмены со всей страны. Они будут состязаться в скоростном пилотировании по четырем спортивным дисциплинам.

"До 1991 года в Грозном находилась главная парашютная база СССР, потому что уникальные погодные условия в регионе позволяют круглогодично заниматься парашютным спортом. Мы возрождаем былую инфраструктуру для проведения таких крупных соревнований. И хотим, чтобы сборные нашей страны не тренировались за рубежом. Помимо этого на базе университета мы планируем открыть детско-юношескую спортивную секцию по парашютному спорту", - отметил Коровин. Он добавил, что парашютный центр и аэродинамический комплекс доступны для всех желающих, в том числе туристов.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни.