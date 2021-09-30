Историки считают, что Красная армия в битве за Москву не дала погрузить мир в темные века

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Героическая оборона Москвы, 80-летие начала которой отмечается 30 сентября, стало ключевым событием Великой Отечественной войны, изменившими ход истории не только для нашей страны, но и для всего мира. Такое мнение высказал ТАСС член научного совета Российского военно-исторического общество, сотрудник Института военной истории Министерства обороны России Алексей Исаев.

"На этом событии [битве за Москву] завершился период "блицкригов" - молниеносных войн третьего рейха. <...> Закончилась эра, когда немецкие танки сокрушали противников за одну кампанию", - пояснил Исаев.

По его мнению, Москву нельзя было сдавать ни в коем случае, поскольку это был крупнейший узел шоссейных и железных дорог, а также ресурс с точки зрения энергетики - московский угольный бассейн после захвата Донбасса имел огромное значение для работы электростанций и железных дорог. Историк подчеркнул, что успехи в обороне Москвы стали возможными за счет важных стратегических решений, принятых ранее, в том числе о формировании новых соединений, которые отстояли столицу в оборонительной фазе и отбросили противника в ходе контрнаступления. "Контрнаступление было безальтернативным, нужно было оттеснить немцев с занятых ими магистралей - железнодорожных и автомобильных, вытеснить их с территории московского угольного бассейна. И провели его как раз за счет резервов, накопленных еще с лета, готовившихся еще с августа - сентября 1941 года", - отметил Исаев.

Погружение в "темные века"

Битва за Москву имеет важнейшее значение как для истории страны, так и всего мира, уточнил историк. Она перевела войну в режим "войны на истощение", и эту ресурсную гонку Германия проигрывала. Он напомнил, что разработанный Генштабом нацистов план "Ост", который реализовали бы в случае захвата Москвы, предусматривал геноцид населения СССР. "Погибли бы 30 млн мирных граждан. И это было бы только начало, поскольку за планом голода последовал бы план колонизации, известный также как план "Ост". Поэтому проиграть в 1941 году означало бы не только проиграть войну. Он [этот год] для нас был катастрофичен как для нации, на кону стояла не только судьба русского народа, нации, как единого целого, но и существование человечества", - подчеркнул Исаев.

Успехи Красной армии в битве под Москвой удержали человечество от погружения в "темные века", считает эксперт. "Была уже завоеванная Германией Европа. Как тогда сложилась бы судьба человечества - одному Богу известно. Ничего хорошего континент Евразия не ждал бы. Америка бы, скорее всего, изолировалась, а на территории Евразии наступили бы средние века", - резюмировал историк.

Единство народов

Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский подчеркнул, что оборона Москвы стала подвигом всего советского народа, который показывал свой героизм с самого начала вторжения немцев на территорию СССР.

"Красная армия и ополченцы смогли остановить и повернуть вспять до этого казавшуюся непобедимой силу вермахта. Конечно, с самого начала, с момента вторжения на территорию СССР продвижение германской армии шло не по планам, разработанным нацистским генштабом. Наши войска оказывали жесточайшие сопротивление, но тем не менее, немцы продвигались, сумели осуществить блокаду Ленинграда и дойти до Москвы. И вот то, что под Москвой успели их остановить - это величайшее событие - подвиг всего советского народа. В этом его непреходящее значение. Сначала остановили, и в декабре 1941 года уже смогли отбросить врага от столицы", - сказал ТАСС Могилевский.

Он также напомнил, что в обороне Москвы участвовали сибирские, дальневосточные дивизии, знаменитая Панфиловская дивизия, соединения, которые формировались на территории Средней Азии и Казахстана. "Это было общенародное дело, общенародный подвиг по защите нашей столицы", - подчеркнул Могилевский.

Он добавил, что Российское историческое общество планирует в декабре 2021 года провести памятные мероприятия. Их посвятят началу контрнаступления под Москвой и героизму ополченцев, "которые, зачастую не вооруженные ничем, не экипированные, часто ценой своей жизни остановили врага и смогли его отбросить".