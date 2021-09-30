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Синоптики предупредили о шквалистом ветре на побережье Чукотки

По прогнозам, порывы ветра 30 сентября достигнут 27 м/с

ТАСС, 30 сентября. Очередной циклон принесет в четверг на побережье Чукотки ветер до 27 м/с, сообщается на сайте окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

"На побережье Берингова моря в Чукотском автономном округе ожидается сильный ветер - от 22 до 27 м/с. Под воздействие циклона попадет также город Анадырь и Анадырский муниципальный район, а также городские округа Провиденский и Эгвекинот. В них скорость ветра с порывами будет достигать 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По данным Чукотгидромета, в столице Чукотки идет снег, мороз около шести градусов и ветер 10 м/ с.

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РоссияЧукотский автономный округ
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