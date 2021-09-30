Власти Гаваны открыли пляжи и спортивные объекты

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Руководство Гаваны приняло решение открыть доступ к пляжам, а также разрешить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Об этом в среду сообщает новостной портал Cubadebate .

Отмечается, что сохраняется необходимость соблюдения дистанции и ношения масок. Бассейны могут работать при условии, что число клиентов не будет превышать 50% от их вместимости.

На прошлой неделе в Гаване уже были отменены ограничения на работу ресторанов, а также сокращено время действия комендантского часа. По заявлению властей, это стало возможным благодаря снижению числа заражений коронавирусом в последние недели, а также увеличению числа вакцинированных.

По официальным данным, на острове выявили более 872 тыс. случаев инфицирования, 7 378 человек умерли, выздоровели более 834 тыс. пациентов. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли около 5 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу этого года.