Tokyo Game Show второй год подряд проходит в онлайн формате

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире международных выставок игровой индустрии Tokyo Game Show (TGS) в четверг уже второй год подряд открылась в онлайн формате из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщили организаторы, в четырехдневной выставке примут участие более 350 компаний игровой и развлекательной индустрии из 37 стран мира, включая Японию, Китай, США и Россию. Программа онлайн-выставки поделена на 46 различных мероприятий, которые будут в прямом эфире транслироваться на популярных сетевых платформах, таких как YouTube, Twitter, Facebook и Twitch.

Одним из самых ожидаемых событий этого года на TGS станет панельная дискуссия, организованная крупнейшим и старейшим японским журналом на игровую тематику Famitsu, в которой примет участие создатель серии японских ролевых игр Final Fantasy Хиронобу Сакагути. Темой обсуждения станет текущее состояние ролевых игр и потенциал их дальнейшего развития.

Также внимание геймеров будет приковано к прямой трансляции 3 октября, организованной в рамках TGS китайской компанией miHoYo - создателю игры для различных платформ под названием Genshin Impact, которая в эти дни отмечает свою первую годовщину со дня релиза. Празднование было омрачено конфликтом, который разгорелся между создателями игры и ее коммьюнити непосредственно из-за самой годовщины - многие игроки посчитали, что подарки и праздничные ивенты от разработчиков были слишком незначительными. Недовольство игроков вылилось в массированное занижение рейтинга игры пользователями в Google Play и App Store - в один момент средний рейтинг игры просел с 4,7 до 2, а хештеги на эту тему уже третий день держатся в топах трендов Twitter. Ожидается, что в ходе мероприятия на TGS miHoYo расскажет о предстоящих апдейтах для Genshin Impact, но игроки рассчитывают, что разработчики затронут и тему произошедшего конфликта.

Выставка игровых развлечений Tokyo Game Show проводится с 1996 года, ежегодно ее гостями становились свыше 250 тыс. человек со всего мира.