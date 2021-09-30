Пляжный карнавал пройдет на острове Хайнань с 30 сентября по 5 декабря

ХАЙКОУ /Китай/, 30 сентября. /ТАСС/. Серия культурных и спортивных мероприятий в рамках Пляжного карнавала пройдет в провинции Хайнань (Южный Китай) в период с 30 сентября по 5 декабря. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Церемония открытия пройдет в четверг вечером на пляже Байшамэнь в городе Хайкоу - административном центре провинции.

В течение трех месяцев мероприятия карнавала пройдут на пляжах шести городов. В Хайкоу будут организованы соревнования по пляжному футболу, а также детский дневной спортивный лагерь. В городе Даньчжоу пройдут соревнования по бегу на пляже, в Лэдун-Лиском автономном уезде запланирована серия культурных мероприятий, связанных с самыми красивыми закатами в этой части острова. На пляжах Ваньнина гости карнавала смогут познакомиться с искусством серфинга, в Вэньчане - принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, а в городе Санья - заняться серфингом, парусным спортом, посетить пляжные достопримечательности и бухты этого курорта.

В общей сложности карнавал включает в себя более 100 мероприятий. Как отмечается, он направлен на развитие спортивной индустрии провинции и привлечение на остров туристов.

Китайский остров Хайнань нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км, до пандемии остров привлекал гостей из самых отдаленных точек мира. В 2020 году более 64,5 млн туристов посетили остров Хайнань, доходы отрасли по итогам года составили 87,286 млрд юаней (около $13,5 млрд по курсу на момент публикации данных). В 2019 году провинцию посетили 83 млн туристов, из которых 1,42 млн - иностранные граждане.