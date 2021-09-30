За полтора года спецназ Росгвардии выполнил более 12 тыс. задач в рамках КТО

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 12 тысяч задач выполнено спецназом Росгвардии за полтора последних года в рамках обеспечения правового режима контртеррористических операций (КТО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Только за 2020 и 2021 годы бойцы спецназа войск национальной гвардии выполнили более 12 тыс. различных задач в рамках обеспечения правового режима КТО. В центрах специального назначения и отрядах войскового спецназа проходят службу наиболее подготовленные военнослужащие разных специальностей: снайперы, кинологи, водолазы, артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов и другие", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что 30 сентября военнослужащие сил специального назначения Росгвардии отмечают профессиональный праздник, эта дата была установлена 8 ноября 2017 года.