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За полтора года спецназ Росгвардии выполнил более 12 тыс. задач в рамках КТО

В центрах специального назначения и отрядах войскового спецназа проходят службу наиболее подготовленные военнослужащие разных специальностей: снайперы, кинологи, водолазы, артиллеристы, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 12 тысяч задач выполнено спецназом Росгвардии за полтора последних года в рамках обеспечения правового режима контртеррористических операций (КТО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Только за 2020 и 2021 годы бойцы спецназа войск национальной гвардии выполнили более 12 тыс. различных задач в рамках обеспечения правового режима КТО. В центрах специального назначения и отрядах войскового спецназа проходят службу наиболее подготовленные военнослужащие разных специальностей: снайперы, кинологи, водолазы, артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов и другие", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что 30 сентября военнослужащие сил специального назначения Росгвардии отмечают профессиональный праздник, эта дата была установлена 8 ноября 2017 года.

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