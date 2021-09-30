Число возводящих новосибирскую ледовую арену рабочих увеличат для сдачи объекта в срок

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Число рабочих, строящих ледовую арену в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею, увеличат в октябре до 700, чтобы устранить отставания от графика, сообщил в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области министр строительства региона Иван Шмидт.

Ранее новосибирские власти сообщали, что имеется отставание от графиков строительства арены. Причиной этому стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, и удорожание строительных материалов. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в августе при посещении поручил властям региона Новосибирской области ликвидировать отставание в графике строительства арены.

"В настоящее время на объекте работают около 500 рабочих, в планах на октябрь увеличить их до 700 человек", - сказал Шмидт, отметив, что в целом необходимо привлечь 1 000-1 200 человек для работы на стройплощадке.

По его словам, летом на площадке работали студенческие отряды. Кроме того, недавно были привлечены для работ 50 осужденных. Все работающие на площадке вакцинированы от коронавируса. Шмидт отметил, что несмотря на отставание, объект будет сдан в срок. В настоящее время, по информации министра, готовность объекта составляет около половины, к 31 декабря 2021 года объект должен быть построен на 75%.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В Новосибирске матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день. Общий объем финансирования объектов составляет 22,5 млрд рублей.