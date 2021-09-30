К 80-летию с начала битвы за Москву школьники записали ролики с воспоминаниями ровесников

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Виртуальный музей Главархива к 80-летию с начала битвы за Москву, которая началась 30 сентября 1941 года и завершилась 20 апреля 1942 года, пополнился новыми роликами о жизни школьников в немецкой оккупации. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" доступны 46 видеозаписей, в которых ученики столичных школ читают воспоминания школьников, переживших оккупацию в Московской области. В основу проекта легли письма, в которых ребята - самые младшие из них учились в третьем классе, а самые старшие уже заканчивали десятый класс - своими словами описывали тяготы жизни в окружении фашистов, фиксировали страшные бытовые подробности повседневной жизни. <...> История обороны столицы известна всем, но посмотреть на нее глазами детей - это особенный опыт", - отметила Ракова.

Главархив Москвы и Департамент образования и науки Москвы опубликовали новые ролики в рамках проекта "Дневники детей войны". Он был запущен совместно с московским центром "Патриот. Спорт" в апреле этого года к окончанию битвы за Москву. Тогда посетители виртуального музея смогли увидеть первые ролики, затем к 22 июня их коллекция была дополнена новыми записями. В основу проекта легли письма детей, в которых они поделились воспоминаниями о тяжелых событиях ноября-декабря 1941 года, когда им пришлось жить в немецкой оккупации. Экранизировать записи помог Московский образовательный телеканал.

Столичные школьники не просто читают воспоминания ровесников, но и делятся своими мыслями по поводу прочитанного. В записи видеороликов приняли участие ученики московских школ, центров творчества и внешкольной работы, а также юнармейцы отряда "Арт-экспресс". В рамках проекта все школьники посетили Главархив Москвы, где смогли увидеть военные документы и предметы вживую, познакомиться с тем, как реставрируют и оцифровывают материалы. Новые видеоролики также будут показаны на Московском образовательном телеканале.