В Рослесхозе заявили, что лесоустройство в регионах будут проводить федеральные власти

БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Проведение лесоустройства, необходимого для актуализации информации о лесных участках, которая в масштабах России устарела более чем на 80%, будет передано от регионов РФ федеральным властям. Об этом сообщил в четверг ТАСС исполняющий обязанности начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Александр Кузенко.

"Передача лесоустройства на федеральный уровень активно обсуждается и уже на стадии начала реализации. Поэтому у субъектов не будет полномочий по проведению лесоустройства на своей территории, это будут федеральные полномочия. Этим будут заниматься профессиональные организации, что исключит возможность проведения лесоустройства какими-то некомпетентными организациями", - сказал Кузенко после совещания по лесовосстановлению в Сибирском федеральном округе.

В апреле 2021 году губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что актуальность информации о состоянии лесов в среднем по РФ составляет порядка 13%. По его словам, Архангельской области, где этот показатель составляет около 20%, на проведение лесоустройства необходимо более 2 млрд рублей. При этом сам субъект РФ не имеет права финансировать этот вид работ из своего бюджета, а может только направлять выделенные в виде субвенции федеральные средства.

Аналогичная ситуация сложилась и в Омской области, где в ряде лесов лесоустройство не проводилось с 1978 года. В 2020 году региональные власти из необходимого на проведение лесоустройства 1 млрд рублей получили из федерального бюджета только 21 млн рублей. Тогда правительство Омской области обратилось в Рослесхоз с просьбой увеличить финансирование этого вида работ.

Лесоустройство должно проводиться на лесных участках каждые 10 лет для актуализации информации. Это позволяет оценивать состояние лесов и потенциальный объем лесозаготовок, предоставлять актуальную информацию инвесторам, активно бороться с "черными" лесорубами и выделять сельским жителям участки лесов с поврежденными насаждениями на заготовку дров.