Власти Иркутской области сообщили, что регион не сможет выйти на допандемийный турпоток

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Иркутской области в 2021 году не удастся выйти на допандемийное число туристов, приезжающих на Байкал. Об этом в четверг на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщила руководитель областного агентства по туризму Екатерина Сливина.

"Мы ставили задачу вернуться к допандемийному числу туристов. У нас были определенные сложности в летний период, это связано с очередной волной [пандемии], которая прошла летом. Произошла отмена многих событийных мероприятий, кроме того, было дождливое и холодное лето, что также сказывалось на предпочтениях туристов. Мы планировали порядка 1,3 млн туристов в этом году принять. Год еще не закончился, но мы уже понимаем, что не достигнем этого количества", - сказала Сливина.

Она уточнила, что с начала 2021 года Иркутскую область посетили 1,1 млн туристов. Выйти на допандемийный уровень в агентстве рассчитывают в 2022 году.

Маршруты и квест

Сливина также рассказала, что в этом году в регионе разработали несколько новых турмаршрутов, аудиогидов и виртуальных экскурсий, был запущен новый пригородный поезд по исторической Кругобайкальской железной дороге, по территории региона прошел двухэтажный круизный поезд "Байкальская сказка".

В ноябре-декабре планируется провести Большой Байкальский квест, который из-за запрета на массовые мероприятии несколько раз переносился. Участникам за несколько дней нужно будет преодолеть протяженный маршрут между различными точками на Байкале. По словам Сливиной, от туристического бизнеса есть большой запрос на это мероприятие, так как это новые возможности для привлечения туристов.

Кроме того, до конца 2021 года планируется утвердить стратегию и программу развития туризма в Иркутской области. "Сейчас туризм у нас "зашит" в госпрограмму развития экономики региона, но со следующего года мы планируем отдельный программный документ. И параллельно работаем над стратегией, эти оба документа взаимоувязаны. Мы планируем к 2024 году выйти на прием 3 млн туристов в год, соответственно - до 1,5% увеличение регионального валового продукта", - сказала Сливина.

В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7% - до 938 тыс. человек. В связи с закрытыми границами турпоток формировался преимущественно из жителей области и соседних регионов. Ранее ежегодно турпоток рос на 3-4% и в 2019 году достиг 1,8 млн туристов.