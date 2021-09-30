Волгоградская область станет пилотным регионом для нового механизма лесовосстановления

БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по реализации нового механизма компенсационного лесовосстановления на территории других регионов будет реализован осенью 2021 года в Волгоградской области, где высадят более 200 гектаров леса. Об этом сообщил на совещании по лесовосстановлению в Барнауле и. о. начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Александр Кузенко.

"Сейчас в России будет реализован первый пилотный проект. Компания "Россети" из Ханты-Мансийска переходит на юг и 222 компенсационных гектара [леса] будут посажены в Волгоградской области. Механизм будет откатан - от подачи заявления, подбора участков, заключения договоров с лесхозами. Все будет сделано под ключ. Там еще есть защитные, так называемые "сталинские полосы": из восьми пять находятся именно на территории Волгоградской области, поэтому проект назвали возрождением сталинского плана преобразования природы", - сказал Кузенко.

Он пояснил ТАСС, что речь идет о реализации нового механизма лесовосстановления в рамках федерального закона, который вступил в силу с 1 сентября. Он позволит производить компенсационное лесовосстановление не в тех регионах, где работают частные компании и по естественным причинам оно там невозможно, а на территории других субъектов - с пониженной лесистостью.

"У нас есть субъекты, где, например, вечная мерзлота, но там работают компании нефтегазового комплекса. Они переводят земли из лесного фонда в зоны промышленности. Закон говорит о том, что если перевел, срубил, то в таком же соотношении должен и восстановить. Есть субъекты, где невозможно это сделать, по природным причинам там не было искусственного лесовосстановления. Однако обязательства все равно сохраняются. Теперь их возможно восстановить на территории другого региона. В Волгоградской области планируется от начала до конца выработать этот механизм, когда компания заходит, подбирает участки, заключает договоры, готовит почву, выращивает посадочный материал, сажает культуры и сдает государству эти территории облесенными", - подчеркнул Кузенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что это даст компаниям возможность выполнить свои обязательства, а государству - повысить лесистость таких малолесных регионов, как Волгоградская область.