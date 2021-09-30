Путин направил приветствие участникам XI Международного юридического форума стран АТР

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XI Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"В России уделяют особое, приоритетное внимание развитию дальневосточных регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, реализации на этих территориях масштабных социальных, инфраструктурных, образовательных программ. И, конечно, наша страна заинтересована в дальнейшем наращивании многоплановых партнерских связей со своими соседями по АТР", - говорится в послании главы государства, текст которого опубликован в четверг на сайте Кремля.

Путин отметил, что новые глобальные вызовы требуют совместных действий по поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обуславливают потребность в укреплении сотрудничества. "Весьма актуальной задачей в этом плане представляется расширение диалога между высшими судебными инстанциями стран региона", - указал президент России.

На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с совершенствованием законодательства и правоприменительной практики в различных сферах, повышением эффективности и доступности судопроизводства, а также гармонизацией правового регулирования.

"Рассчитываю, что вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши предложения и инициативы обязательно будут востребованы", - добавил Путин, пожелав участникам встречи успехов и всего самого доброго.