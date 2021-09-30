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Пандемия COVID-19

СМИ: ВОЗ выдаст в октябре разрешение на использование индийской вакцины Covaxin

Организация ранее отказалась разрешить применение этого препарата в экстренных случаях, затребовав от Индии дополнительные разъяснения по вакцине

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставит в октябре разрешение на использование индийской вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin. Об этом в четверг сообщает телеканал News18.

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Предоставление разрешения будет рассматриваться на запланированном на 5 октября заседании Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации.

Индийская вакцина находится на рассмотрении ВОЗ с 6 июля. Ранее в этом месяце ВОЗ отказалась разрешить применение данного препарата в экстренных случаях, затребовав от Индии дополнительные разъяснения по этой вакцине. Они касаются данных о безопасности, иммуногенности и эффективности результатов трех этапов клинических исследований Covaxin. Производитель препарата - индийская фармакологическая компания Bharat Biotech из Хайдарабада утверждает, что уже предоставила все необходимые данные.

Отсрочка с поучением разрешения ВОЗ на применение Covaxin была расценена в местных научных кругах как удар по репутации Индии и ее медицинской науке. Без разрешения ВОЗ Covaxin не будет считаться вакциной, принятой в большинстве стран мира. Одобрения вакцины, разработанной и произведенной в Индии, очень ждут многие индийцы, планирующие поездки за границу, особенно обучающиеся за рубежом студенты, бизнесмены, лица, намеревающиеся отправиться на лечение, туристы.

Вакцинация в Индии проводится тремя препаратами. Это производимая в стране вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, Covaxin от Bharat Biotech и российский "Спутник V". Кроме того, недавно разрешение на экстренное использование здесь получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.

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ИндияПандемия COVID-19
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