Игоря Брынцалова избрали председателем Мособлдумы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг избрали председателем регионального парламента VII созыва Игоря Брынцалова.

Он также был председателем Мособлдумы V и VI созывов.

"Хочется сказать слова благодарности за единогласную поддержку в мой адрес - это большой кредит доверия на пять лет совместной работы. Я действительно буду делать все от себя зависящее, чтобы Московская областная дума была на самом высоком уровне. В России мы всегда выделялись тем, что были законодательным органом, который имеет традиции, в котором заложена большая законодательная база, у которого есть чему поучиться, и мы всегда активно работали с Госдумой, Советом Федерации, поэтому это продолжим", - сказал Брынцалов.

Также в ходе заседания был избран первый зампред Мособлдумы. По итогу голосования данную позицию заняла Лариса Лазутина. Кроме того, избраны пять заместителей председателя Московской областной думы - Олег Рожнов, Константин Черемисов, Александр Наумов, Кирилл Жигарев, Игорь Чистюхин.

Выборы депутатов Московской областной думы прошли с 17 по 19 сентября.