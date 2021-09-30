СМИ: о свадьбе дочери наследника японского престола официально объявят 1 октября

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Управление императорского двора Японии намерено 1 октября официально объявить о предстоящей свадьбе 29-летней принцессы Мако, которая является дочерью наследника японского престола принца Акисино, и ее жениха 29-летнего Кэя Комуро. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщала газета Asahi.

Согласно информации агентство Kyodo, Мако и Комуро намерены зарегистрировать свой брак в течение следующего месяца.

После свадьбы молодожены собираются переехать в США, где жених принцессы планирует устроиться на работу в юридическую фирму. Между тем предстоящая помолвка не будет сопровождаться традиционной церемонией в императорском дворце, которая обычно проводится по случаю свадьбы члена монаршей фамилии. Вместо этого Мако намерена в частном порядке попрощаться со своими родственниками перед отъездом из Японии. Кроме того, принцесса планирует отказаться от разовой выплаты в размере 150 млн иен (порядка $1,3 млн), которая полагается ей в связи с уходом из императорской семьи.

О помолвке Мако и ее однокурсника Комуро было впервые объявлено еще в 2017 году. Регистрация брака намечалась на март, а свадьба - на ноябрь 2018 года. Однако затем эти планы были неожиданно отложены: формально из-за решения деда невесты, императора Акихито, отречься от престола из-за преклонного возраста. Он ушел на покой в последний день апреля 2019 года, передав полномочия своему старшему сыну, ныне императору Нарухито. Однако перенесенная на 2020 год свадьба Мако так и не состоялась. Главной причиной этого, как отмечает Киодо, стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, который требует вернуть ему деньги, выделенные, в частности, на учебу Комуро.

Мако и Комуро познакомились в 2012 году, когда учились в Международном христианском университете в Токио. Примерно через год, как сообщали японские СМИ, Комуро сделал девушке предложение. Отец и мать Мако тогда одобрили намерение принцессы выйти замуж.

Мако - старшая дочь принца Акисино. 8 ноября 2020 года он был официально провозглашен наследником японского престола. У Акисино есть еще двое детей - 26-летняя принцесса Како и 14-летний принц Хисахито.