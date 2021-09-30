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Сельским специалистам в НАО увеличили компенсацию за коммунальные услуги

Соответствующий закон принят в двух чтениях

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии в четверг увеличили компенсацию расходов за коммунальные услуги на селе в зимнее время, соответствующий закон принят в двух чтениях, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Специалистам, проживающим и работающим в населенных пунктах округа, предоставляется компенсация расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 1 200 рублей в месяц. Жители будут получать 2 160 рублей компенсации шесть месяцев - с октября по март включительно", - говорится в сообщении.

Ранее компенсация 2 160 рублей выплачивалась только в течение трех месяцев - с января по март. На льготу имеют право учителя, фельдшеры, сотрудники сельских домов культуры.

По предварительным расчетам на реализацию регионального закона в следующем году потребуется 2,2 млн рублей из окружного бюджета.

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