В Якутии весной запустят два тестовых маршрута по доставке грузов беспилотниками

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Весной в Якутии планируют запустить два тестовых маршрута по доставке грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил гендиректор ООО "Абрахам Технолоджи" Станислав Кочкин, выступая на научно-практической конференции в рамках Северного форума.

"Мы инициировали проект создания кластера арктической беспилотной авиации. <...> В следующем году мы планируем весной запустить два тестовых маршрута. Это доставка продуктов питания, лекарств, небольших грузов. Это обеспечение различных объектов оборудованием, автоматизированная инспекция обстановки среды, контроль природных явлений и транспортных путей", - сказал Кочкин.

Он добавил, что в апреле-мае компания сможет продемонстрировать в поселке Тикси, на севере Якутии, реально действующие маршруты.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Ольги Рафаиловой, правительство республики планирует заключить с "Абрахам Технолоджи" соглашение о сотрудничестве по реализации проекта создания арктического кластера беспилотной авиации в регионе.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.