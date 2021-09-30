Более 33 млн доз вакцины от гриппа доставили в регионы России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 33 млн доз вакцины от гриппа уже доставлено в регионы России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Сегодня вакцина доставлена уже во все регионы, доставлено более 33 млн доз вакцины, поэтому медицинские работники сегодня полностью выполняют свои обязанности", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 233,3 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.