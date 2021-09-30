Мантуров: РФ за ближайшие три месяца произведет 150 млн комплектов вакцин от коронавируса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия в четвертом квартале увеличит выпуск вакцин от коронавируса на 36% и произведет 150 млн комплектов против 110 млн в третьем квартале. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Эти темпы позволяют нарастить экспортные поставки вакцины, сказал министр, подчеркнув при этом, что приоритетом остается обеспечение жителей РФ.

"В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутнику Лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 млн комплектов полных доз", - сказал министр.

Он отметил, что суммарный выпуск в третьем квартале в 2,5 раза превысил показатели предыдущего аналогичного периода. "В абсолюте за три последних месяца - это 110 млн полных комплектов доз, из которых почти 65 млн приходится на "Спутник V", - сообщил министр.

Мантуров рассчитывает на рост производства "Эпиваккороны и "Ковивака" в 4 и 3 раза соответственно. Выпуск "Эпиваккороны" в четвертом квартале должен составить около 10 млн комплектов, отметил он.

"В части "Эпиваккороны". В прошлом месяце подключили еще одну производственную площадку, первая серия на днях выходит уже с контроля. Рассчитываем, что дополнительные мощности увеличат суммарный выпуск в IV квартале как минимум в 4 раза, до 10 млн полных комплектов. Трехкратный рост ожидаем и по "Ковиваку", учитывая уже реализованное расширение парка биореакторов", - сказал министр.

О производстве антиковидной продукции

Резерв мощностей позволяет в считанные дни при необходимости нарастить производство антиковидной продукции в РФ в разы, заявил глава Минпромторга.

"По средствам индивидуальной защиты промышленность закрывает потребности системы здравоохранения и спрос со стороны населения по всей продукции, начиная от масок, защитных костюмов, заканчивая кожными антисептиками и дезинфектантами. Более того, сформированный резерв мощностей позволяет в считанные дни при необходимости в разы нарастить производство", - сказал он.

Мантуров уточнил, что это касается и медицинского оборудования - рентгтеновских аппаратов и обеззараживателей воздуха.

Он добавил, что Минпромторг полностью контролирует ситуацию с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"В свободном резерве на сегодняшний день на складах находится более 600 ИВЛ, и в качестве перестраховки основные производители держат мощности на выпуск до 100 аппаратов в сутки и создали для этого запас комплектующих", - заключил Мантуров.

О поставках медицинского кислорода

Около 25 российских регионов находятся в фокусе повышенного внимания властей в плане поставок медицинского кислорода, заявил Мантуров.

"Сейчас в фокусе повышенного внимания находятся около 25 регионов. По каждому из них мы балансируем распределение кислорода и задействуем все возможности для оптимизации транспортного плеча", - сказал он.

Суточные объемы выпуска медицинского кислорода на данный момент составляют порядка 2,7 тыс. тонн, заключил министр.