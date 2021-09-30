Минпросвещения обновит систему преподавания истории в школах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения России намерено комплексно обновить систему преподавания истории на уровне общего образования, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

"История всегда вокруг нас, она в каждой семье и неотделима от жизни общества. Мы соприкасаемся с ней уже с раннего детства, читая былины о прошлом, углубляем свои знания в школе или вузе, изучая важнейшие события разных эпох и славные подвиги наших предков. Знать историю очень важно. Об этом с нашими школьниками говорил и президент страны Владимир Владимирович Путин во время недавней встречи в лагере "Океан". По поручению главы государства мы запустили большую работу по комплексному обновлению системы преподавания истории на уровне общего образования", - приводятся в сообщении министерства слова Кравцова.

Он отметил, что роль учительства в историческом процессе - это тема особая. "Этому посвящена первая выставка "Роль учителя в истории России", которая не только призвана продемонстрировать значимость педагогической профессии, но и подчеркивает особое отношение государства и общества к системе образования", - сказал Кравцов.

Выставка пройдет с 5 по 10 октября в 13 регионах страны, она организована Минпросвещения и Фондом гуманитарных проектов. Экспозиция станет одним из ключевых мероприятий "Недели учителя", которая состоится с 4 по 10 октября и будет включать мероприятия, посвященные профессии учителя и направленные на ее популяризацию.