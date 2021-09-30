Мужчина, в руках которого разорвался снаряд времен войны, скончался в больнице Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Житель Ленинградской области, который предположительно был черным копателем, скончался в больнице после того, как в его руках разорвался 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, который он пытался распилить болгаркой. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В поселке Перово Выборгского района Ленинградской области в результате взрыва боеприпаса смертельное ранение получил местный житель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что после инцидента специалисты-взрывотехники ОМОНа, осмотрев место взрыва, установили, что в руках мужчины, предположительно, разорвался 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, который он пытался распилить болгаркой.

Совместно с полицейскими сотрудники Росгвардии осмотрели место проживания и гаражи, принадлежавшие погибшему, где обнаружили и обследовали более 130 снарядов различного калибра, несколько десятков взрывателей и запалов, гранату Ф-1, патроны и порох. Все обнаруженные боеприпасы оставлены под охраной полиции для передачи военным саперам для уничтожения.