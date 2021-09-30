Объявлен международный конкурс на создание мемориального комплекса "Курская битва"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Первое заседание организационного комитета международного конкурса по созданию на территории Курской области мемориального комплекса "Курская битва" прошло в четверг в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО), передает корреспондент ТАСС.

В заседании приняли участие помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, губернатор Курской области Роман Старовойт, депутаты Госдумы, представители Министерства обороны РФ, общественных организаций, архивных ведомств, Русской православной церкви.

"Инициатива руководства Курской области, инициатива ветеранов - дать более комплексное представление о "Курской дуге" и о масштабе этой битвы - это не только вопрос исторической справедливости, исторической памяти, но и вопрос морали и нравственности. Та чудовищная "мясорубка", которая была в центральной и северной части "Курской дуги", где в отличие от деревни Прохоровки не столкнулись танковые соединения наших армий, а где фактически наступление танковых клиньев, лучших частей германской армии были остановлены людьми - пехотинцами в окопах, артиллеристами, где против "железа" воевали люди, это и будет, наверное, главным техзаданием, главным смыслом и главной идеей мемориала, который планируется установить в районе станции Поныри, в центре "Курской дуги", - сказал Мединский.

"Мы предлагаем разместить мемориальный комплекс на том месте, где были остановлены немецкие войска", - пояснил Старовойт. Он уточнил, что речь идет о земельном участке площадью 80 га в районе поселка Поныри Курской области. К этому месту уже ведут шоссе и железная дорога с одноименной станцией в поселке, отметил губернатор.

Конкурс будет открытым и международным, его итоги планируется подвести в феврале 2022 года. Победители и финалисты конкурса получат премии. К участию приглашаются архитекторы, скульпторы, художники. Датой открытия мемориального комплекса выбрано 23 августа 2023 года - день разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве.

Курская битва - крупнейшая во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне оборонительная и наступательная операция Красной армии с целью сорвать крупное наступление сил вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Считается самым крупным танковым сражением в истории. В нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Сражение проложило путь к советским наступательным действиям 1944-1945 годов.