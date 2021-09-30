В Петербурге 34,3 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию после ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Численность жителей Санкт-Петербурга, прошедших углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции, составила 34,3 тыс. за три месяца. Об этом сообщается на странице комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга во "ВКонтакте".

"В Петербурге прошли углубленную диспансеризацию 34 323 человека", - говорится в сообщении. Ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что к концу года медики Петербурга ожидают 300 тыс. человек, прошедших диспансеризацию.

Программа для переболевших COVID-19 в городе началась 1 июля, в ней могут участвовать четыре группы населения через 60 дней после выздоровления от коронавирусной инфекции. В первую входят те, кто имеет два и более хронических неинфекционных заболевания, во вторую - не более одного, эти группы являются первоочередными. В третью входят пациенты, которые не были в поликлинике более двух лет, в четвертую - иные граждане, которые изъявили желание пройти углубленную диспансеризацию.

Основная цель углубленной диспансеризации - профилактика отдаленных осложнений коронавирусной инфекции и тромбообразований, которые могут угрожать жизни. В перечень обследований, в зависимости от состояния пациента, входит измерение уровня сатурации, проверка склонности к тромбообразованию. Также проводится рентген и КТ легких, анализ крови на различные показатели и тест на толерантность к физической нагрузке.

По последним данным, в Петербурге выявили 620 717 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 582 086 человек, умерли 21 854. За последние сутки в городе выявили 2 077 случаев заражения.