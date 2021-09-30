СМИ: в Киеве обнаружили центр по обману клиентов российских банков

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Журналист украинского издания "Страна" Влад Бовтрук фиктивно устроился в Киеве на работу в кол-центр, работники которого, используя мошеннические схемы, вынуждают клиентов банков из России переводить свои деньги на чужие счета.

Как пишет издание, подпольная мошенническая контора располагается в центре украинской столицы - на улице Владимирской, по соседству с главным офисом Службы безопасности Украины. Журналисту удалось попасть туда под предлогом устройства на работу и изучить изнутри, как действуют мошенники, а также снять соответствующие видео.

Как оказалось, в офисе, где располагается колл-центр, присутствует несколько "операторов", которые звонят клиентам банков, в частности российского Сбербанка, и обманным путем вынуждают человека осуществить денежный перевод на чужой счет. Уточняется, что в день каждый такой псевдооператор совершает около 300 звонков по телефонам, которые находятся в имеющейся у мошенников базе данных. Таким образом удается обмануть до пяти человек в день. "Мы звоним гражданам России, представляемся техническими сотрудниками Сбербанка и пытаемся развести людей на то, чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши, а если у них нет денег, то чтобы они взяли кредит и перевели деньги нам. Как это делать, написано в методичке", - сообщили Бовтруку на собеседовании. Уточняется, что в так называемой методичке содержится набор фраз и ответов, которые необходимо использовать при общении с потенциальными жертвами мошенничества.

Издание опубликовало фотографию доски, которая стоит в офисе мошенников и на которой написан план с результатом работы на день - "заработать" 200 тыс. рублей. Журналист сообщил, что в первый день его работы двоим его новым "коллегам" удалось получить от российских клиентов по 170 тыс. рублей. С каждой такой "сделки", пишет СМИ, "операторы" получают по 7,5%. Также у них есть еженедельная ставка в размере $100. "Рабочая неделя" в кол-центре пятидневная, с 09:00 до 19:00. "Работодатель" обещает зарплаты до 20 тыс. гривен в месяц (около $752).

"Страна" пишет, что после нескольких часов работы журналиста "раскрыли". Руководство центра вновь вызвало его на беседу, в которой сообщило, что знает, что он сотрудник СМИ, после чего он покинул офис.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство таких звонков идет из-за границы. 1 июля в Сбербанке сообщили, что разработали программу для борьбы с мошенниками, которая позволила сократить телефонное мошенничество в отношении клиентов банка на 30%.