Ректор МГУ призвал вузы страны поддержать движение школьных олимпиад в России

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Ректорам российских вузов стоит поддержать движение школьных предметных олимпиад, уверен ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Со своей стороны он сделает доклад в центре "Сириус", где специализируются на работе с одаренными детьми, об олимпиадном движении.

Во вторник руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева призвала российские вузы включиться в работу по развитию и мотивации талантливой молодежи. По ее мнению, олимпиады школьников помогают выявлять одаренных детей и оценивать работу по развитию талантов в регионах.

"Одним из важных вопросов являются олимпиады. Несколько дней назад состоялось заседание фонда "Талант и успех". <…> Мы договорились, что я в "Сириусе" в ближайшее время сделаю доклад об олимпиадах школьников, чтобы снять вопросы, дать новые импульсы, новое движение. Нам надо - союзу ректоров - поддержать этот проект", - сказал Садовничий на заседании Совета ректоров вузов юга России, которое проходит в четверг в Севастополе.

Он отметил, что поднимает вопросы работы со школьниками и учителями в своем университете и на кафедре математического анализа, которой руководит. "Я бы считал, что где-то стоит в вашей работе обсудить работу со школьниками и учителями - это наше будущее", - призвал он коллег.

О развитии талантов

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

Центры по модели "Сириуса" открыты в 55 регионах России, до конца года их будет 62. Предполагается, что в 2024 году эти центры охватят всю страну. Там будут работать ведущие педагоги по специально разработанным программам, которые смогут выявлять и сопровождать талантливых детей с ранних лет.