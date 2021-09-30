Путин и Токаев обсудили "зеленую" энергетику, обмеление рек и сокращение популяции тюленя

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Потенциал сотрудничества России и Казахстана в сфере "экологии и зеленого роста" был главной темой XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран, состоявшегося 28-30 сентября. В четверг по видеосвязи в пленарном заседании форума приняли участие президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Путин подчеркнул, что переход к низкоуглеродной экономике без газа практически невозможен, а РФ и Казахстан не должны забывать о том, что они нефте- и газодобывающие страны. Он предложил объединить усилия, в частности в области транспорта на газомоторном топливе, что особенно важно с учетом активного движения транспорта через границу. "Очень важно иметь соответствующие заправки, пункты обслуживания - как на одной, так и на другой территории. Это абсолютно практический вопрос", - уверен он.

В своих выступлениях лидеры двух стран особо выделяли те направления, в которых стороны могут объединить свои возможности.

Лидер Казахстана сообщил также о том, что в стране принят новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счет освобождения от экологических платежей, перестраивается национальная система торговли квотами на выбросы парниковых газов. В этом контексте Токаев предложил подумать о возможности сопряжения соответствующих систем двух стран.

Токаев в свою очередь отметил, что Казахстан - одна из самых энергоемких стран в мире, в которой 70% электроэнергии вырабатывается из угля. Несмотря на это, Казахстан объявил о стремлении к углеродной нейтральности к 2060 году. Эта задача, по его словам, потребует структурных промышленных и экономических изменений, для этого разрабатывается долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития. Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в обмене опытом с РФ по данной проблематике, а также призвал выработать общую позицию касательно соответствия вводимых норм международным соглашениям, прежде всего в рамках Всемирной торговой организации.

В ряде субъектов РФ, отметил президент, создается сеть полигонов для измерения антропогенных выбросов и расчета углеродного баланса, в Сахалинской области начат эксперимент по внедрению низко- и безуглеродных технологий, которые позволят обеспечить углеродную нейтральность регионам уже к 2025 году. По его словам, будут отработаны методики учета выбросов, создана первая в России система торговли углеродными единицами. "Мы готовы поделиться всеми наработками, опытом с коллегами из Казахстана", - подчеркнул глава РФ.

Президент РФ в своем выступлении отдельно остановился на вопросе перехода к низкоуглеродной экономике. Он рассказал о тех мерах, которые осуществляются в этом направлении в РФ. Путин напомнил, что в России принят федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования, разрабатывается дорожная карта декарбонизации экономики. По его словам, в российских регионах многое делается для снижения уровня загрязнения атмосферы при производстве и транспортировке природного топлива. В сфере нефтедобычи внедряются современные и эффективные системы улавливания попутного газа.

В выступлении казахстанского лидера прозвучала тревога по поводу катастрофического обмеления реки Урал, снижения популяции каспийского тюленя, уничтожения туранского тигра. Россия и Казахстан, по его словам, имеют не просто схожие, но общие проблемы в сфере экологии и охраны окружающей среды. И потому решать их, как отметили президенты, государства должны вместе. "Природа, как мы знаем, границ не знает никаких, и защищать ее нужно сообща", - подчеркнул Путин.

При этом главное внимание участники форума уделили усилиям и возможностям двух стран в области декарбонизации экономики, развития газовой, водородной, атомной энергетики, "зеленой" энергетики, сохранения экосистем рек Урал и Иртыш, биоразнообразия территорий и защиты животного мира.

Лидер Казахстана в свою очередь выделил взаимодействие двух стран в сфере энергетики, совместное освоение месторождений, реализацию программ в области производственной кооперации. Особо остановился Токаев на том, какую помощь оказала Россия во время пандемии коронавируса. Он напомнил о безвозмездных поставках лекарственных средств, тест-систем, помощи в эвакуации казахстанских граждан, запуске производства российской вакцины "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. "Все это подтвердило, что Россия является стратегическим партнером, союзником Казахстана", - подчеркнул он.

Президент РФ отметил многоплановый и взаимовыгодный характер российско-казахстанского сотрудничества, добавив при этом, что именно межрегиональное взаимодействие вносит в его расширение значительный вклад. Путин подчеркнул, что "так было практически всегда на протяжении новейшей истории". В этом же году стороны выходят на новый рубеж - к концу года, по словам российского лидера, ожидается рекордный объем товарооборота - до $20 млрд.

Президент рассказал, что Россия уделяет большое внимание созданию необходимой газовой инфраструктуры. В частности, производство СПГ планируется к 2035 году увеличить до 140 млн тонн в год. "В этой отрасли также видим поле для совместной работы с казахстанскими друзьями", - подчеркнул российский лидер.

Путин сообщил о серьезных наработках России в сфере водородных технологий и заявил об открытости для кооперации с казахстанскими партнерами в этой сфере. Кроме того, глава РФ предложил Казахстану, как и другим партнерам России, "содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций" в случае принятия решения об их строительстве. "В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна", - отметил Путин, добавив, что имеется в виду также создание целой отрасли и обучение кадров.

Готовность воспользоваться научным потенциалом России прозвучала, в свою очередь, в выступлении Токаева, затронувшего тему потенциала Казахстана в области возобновляемой и альтернативной энергетики. Он отметил, что в стране развиваются проекты по использованию солнечной энергии, есть большие возможности для развития ветровой энергетики. При этом он подчеркнул, что реализация проектов в сфере альтернативной энергетики требует формирования производственной и научной инфраструктуры, наличия высококвалифицированных кадров. И в этом плане Казахстан заинтересован в приглашении специалистов из РФ, которая имеет мощную научную базу.

Урал, Арал, леса

Особое место в выступлениях заняла тема гидрологического и экологического состояния трансграничных рек. Как подчеркнул Путин, эти реки, протекающие по территории РФ и Казахстана, имеют для обеих стран очень важное экономическое, природное и даже культурное значение. Токаев в свою очередь обратил внимание на то, что, по данным ООН, мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%. И в этом контексте он подчеркнул, что катастрофическое обмеление реки Урал - серьезная угроза для жителей приграничных регионов не только Казахстана, но и России.

Президент Казахстана напомнил, что в 2019 году была создана программа сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал, и призвал обеспечить качественную реализацию намеченных мер, сделав ежегодной подготовку доклада об их выполнении. Говоря о необходимости рационального водопользования, Токаев, в частности, поставил вопрос о целесообразности строительства плотин на малых реках, а также о задаче перехода на цифровой учет.

Прозвучало в выступлении Токаева и упоминание о крупнейшей экологической катастрофе - высыхании Аральского моря. По словам президента, следствием этой катастрофы стало появление солевых пустынь, в результате песчаные бури разносят в атмосферу тонны ядовитых солей не только по Казахстану, но и в страны Центральной Азии. Решая эту проблему, Казахстан вместе с Узбекистаном принял отдельную программу по увеличению высадки саксаула на осушенном дне Аральского моря. Планируется охватить 1,5 млн га к 2025 году, рассказал Токаев.

Он также напомнил о том, что Казахстан относится к малолесным государствам, площадь лесного фонда составляет 11% территории. В этом году, сообщил президент, стартовала масштабная программа по озеленению страны, в рамках которой планируется до 2025 года посадить 2 млрд деревьев.

Откликаясь на эти слова коллеги, Путин напомнил, что в России, наоборот, много лесов. "Здесь нам нужно договориться о взаимном сотрудничестве в интересах двух стран, рационально использовать наши возможности, <...> работать над биоразнообразием, над особо охраняемыми природными территориями", - сказал глава российского государства.

В контексте взаимодействия двух стран в сфере экологии была затронута тема возможного сотрудничества в производстве экологически чистого продовольствия, в частности мяса. Аким (глава администрации) Западно-Казахстанской области Гали Искалиев поднял вопрос о новой проблеме - заполнении рынка импортным некачественным мясом, при этом он не стал уточнять, из какого именно государства поступает такая продукция. Искалиев отметил, что у расположенных рядом с рекой Урал регионов Казахстана есть возможность восстановления экологически чистого экстенсивного пастбищного производства мяса на миллионах гектаров. Президент РФ выразил понимание этой проблемы и призвал использовать конкурентные преимущества двух стран и работать над производством экологически чистой продукции.

Тюлени, сайгаки и бывшие саблезубые тигры

Президенты России и Казахстан отметили, что страны обладают богатой и уникальной флорой и фауной. Вместе с тем есть в этой сфере вопросы, требующие неотлагательного вмешательства. Так, по словам Токаева, остро стоит вопрос снижения популяции каспийского тюленя, который внесен в Красные книги обеих стран. С целью сохранения этого животного президент Казахстана предложил рассмотреть возможность создания государственных резерватов в Северном Каспии.

Токаев также рассказал, что благодаря принимаемым в Казахстане мерам удалось повысить численность такого уникального животного, как сайгак. Однако поскольку в связи с расширением сельскохозяйственной деятельности сокращаются площади пастбищ для сайгаков, он предложил пограничным службам, учитывая особенности миграции животных, обеспечить свободный проход для их сезонного перемещения между странами.

Живая дискуссия возникла на форуме по вопросу восстановления популяции туранского тигра. Услышав о таких планах Казахстана, президент РФ заинтересовался тем, насколько это возможно. Токаев пояснил, что последние особи этого подвида были замечены на территории современного Казахстана в 1930-х годах, а затем эти животные, которые "в древности были саблезубыми", ушли. "Сейчас мы развиваем международный проект по восстановлению популяции этих тигров. Приглашаем российских специалистов принять участие в этом очень интересном проекте", - сказал Токаев.

Путин пообещал подключиться к проекту. Он напомнил об опыте РФ по восстановлению популяций некоторых видов животных, например, барса на Кавказе, ирбиса в Сибири. Он рассказал, что в России "они не сохранились, но подобные виды сохранились в Таджикистане, Иране". "Мы завозим их оттуда, добавляем к тому, что у нас какие-то остатки остались этих животных. И так специалисты работают над их разведением, восстановлением популяции. Но где взять тех животных, которые вообще исчезли? Это вопрос, конечно", - стал размышлять президент РФ.

Токаев уверенно парировал, что "надо над этим работать - тигр есть тигр, в принципе, он везде более или менее одинаков", "Нет! Нет! - возразил Путин. - Нет! В России самый крупный тигр, конечно! На Дальнем Востоке".

Комментарии специалистов

В рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества российская и казахстанская стороны подписали 13 документов. Как сообщил Токаев, документы касаются укрепления торгово-экономических связей между регионами и предпринимателями, сохранения и воспроизводства популяции сайги, каспийского тюленя.

Комментируя подписанное на форуме соглашение по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака, кандидат биологических наук, директор Центра прикладной биологии Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко подчеркнул актуальность документа для обеих сторон.

Он отметил, что обитающая на территории Казахстана уральская популяция сайгаков "находится в фазе стремительного роста", и сейчас ее численность составляет 500 тысяч, что почти в два раза превышает исторически известную. Сайгаки, рассказал он, - мигрирующий вид, то есть животные из Казахстана десятками тысяч переходят в Россию, при этом между странами существуют пограничные ограждения, не рассчитанные на переходы животных. Поэтому в ходе этих миграций большое количество животных гибнут. "Это та проблема, которую должен решать Казахстан с Россией совместно. Здесь нужно трансграничное сотрудничество - когда-то заграждения нужно открывать на каких-то участках, что-то менять и так далее", - подчеркнул ученый.

Кроме того, он отметил необходимость совместных усилий по борьбе с нелегальной торговлей рогами сайгаков. Сейчас эта нагрузка падает на пограничников. Новое соглашение, считает Скляренко, поможет установить оперативные рабочие связи между соответствующими ведомствами двух стран с тем, чтобы они оперативно взаимодействовали по пресечению контрабанды.

Большие надежды возлагают в Казахстане и на реализацию подписанного в рамках сегодняшнего форума плана совместных действий Казахстана и России по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы. Председатель комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Нариман Жунусов уверен, что совместные меры двух стран приведут к успеху, "учитывая, что важный период жизни - размножение каспийских тюленей - проходит в северном Каспии, а это территориальные воды Казахстана и РФ".

До встречи в Оренбурге

Следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2022 году планируется провести в Оренбурге. "Я приглашаю всех к нам в гости, - сказал Путин. - Надеюсь, что мы сможем собраться уже в очном формате".

Он добавил, что совместная работа двух стран в борьбе с пандемией коронавируса должна дать необходимый результат. "И мы сможем, наконец, встретиться лично, поговорить подробно обо всех планах, проектах, принять необходимые решения для эффективного движения вперед", - подытожил президент России.