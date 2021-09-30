{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве усилят контроль за выполнением таксистами санитарных норм

Каждый водитель должен проходить медосмотр перед началом рабочего дня и иметь путевой лист с отметкой врача

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением таксистами санитарно-эпидемиологических требований усилят в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"МАДИ и Управление Роспотребнадзора по г. Москве усилят контроль за тем, как таксисты выполняют санитарно-эпидемиологические требования. В ходе рейдов проверят наличие медосмотров, масок, дезинфицирующих средств и сертификатов о прививках", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что с начала года инспекторы МАДИ выявили около 2,6 тыс. таксистов, которые не проходили медосмотры. Было составлено порядка 160 протоколов за неиспользование масок и респираторов, а также за непроведение дезинфекции салона.

В департаменте напомнили, что каждый водитель должен проходить медосмотр перед началом рабочего дня и иметь путевой лист с отметкой врача. Если у водителя есть признаки респираторного заболевания, он не должен быть допущен к работе.

Теги
Россия
В Псковской области из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия
В регионе вернули требование к гостиницам и прочим объектам размещения спрашивать с постояльцев при заселении справки о вакцинации или об отрицательных результатах ПЦР-тестов
Читать полностью