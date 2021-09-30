Всероссийский форум лидеров образования соберет в октябре в Дагестане более 200 участников

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 200 руководителей образовательных организаций и органов управления образования со всей России соберутся в октябре на форуме EduWave Каспий`21 в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Дербента в четверг.

"С 7-12 октября 2021 года в городе Дербент и Махачкала пройдет второй всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21. На форуме будут представлены лучшие управленческие и педагогические практики руководителей школ, дошкольных учреждений и органов управления образования со всей России", - рассказали в администрации.

Специальная сессия "Драйвер" состоится 9 октября для руководителей муниципальных и региональных органов управления образования. На встрече участники обсудят актуальные вопросы организации межмуниципального и межрегионального взаимодействия, поделятся кейсами успешной реализации системообразующих проектов в сфере образования. Кроме того, обсудят пути решения сложных управленческих задач в сферах формирования региональной и муниципальной модели сетевого взаимодействия, развития кадрового резерва, организации методического сопровождения.

В форуме примут участие делегации руководителей из разных районов Дагестана и соседних республик, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Якутии, Уфы, Красноярска и других городов и регионов России. Они посетят образовательные организации в Махачкале, Дербенте, с. Кубачи (Дахадаевский района), с. Цмур (Сулейман-Стальский район). По окончании форума участников ждет насыщенная экскурсионная программа.

"Город в первую очередь - это люди. И чем более они образованы, тем перспективнее будущее. В условиях масштабных преобразований Дербента качественное образование является крайне важным фактором повышения уровня благосостояния народа. Уверен, что Всероссийский форум лидеров образования EduWave Каспий`21 внесет свою лепту в развитие системы образования города", - цитирует Пирмагомедова пресс-служба.