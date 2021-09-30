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Образовательный квартал в Южно-Сахалинске планируют построить к 2024 году

В квартале будут располагаться объекты трех уровней образования - дошкольного, общего и дополнительного

ТАСС, 30 сентября. Образовательный квартал со школой, детсадом и объектом дополнительного образования собираются построить в Южно-Сахалинске за счет механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) к 2024 году, сообщил ТАСС вице-мэр города Виталий Данилов.

"[Планируем строительство] образовательного квартала стоимостью 4,5 млрд рублей. К 2024 году планируем завершить строительство", - сказал Данилов на инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" в Москве.

В квартале расположатся объекты трех уровней образования - дошкольного, общего и дополнительного. Власти города намерены реализовать проект за счет механизма ГЧП.

В апреле Данилов сообщал, что власти города Южно-Сахалинска намерены реализовать с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) проекты строительства четырех школ.

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