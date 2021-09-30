Число суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге превысило 480 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Число пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге за последние сутки с коронавирусом составило 484 человека, следует из справки городской администрации. Последние две недели этот показатель держался на уровне 300-350 человек в сутки.

Согласно справкам показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, которые ежедневно распространяет пресс-служба администрации города, в середине августа число госпитализаций в Санкт-Петербурге составляло в среднем 150-250, впервые отметка в 300 госпитализаций была превышена 11 сентября и затем держалась на уровне примерно 300-350 человек в сутки. 29 сентября был зафиксирован максимальный показатель за месяц - в больницы направили 365 пациентов. За последние сутки - 484 человека.

Сейчас в городе развернуто 5 873 койки для пациентов с коронавирусом, на лечении в стационарах находятся 5 108 человек.

За последние сутки в городе выявили 2 077 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в городе превысило 2 000 во второй раз за пять дней - 26 сентября штаб сообщил о 2 055 новых случаях. Всего, по последним данным, в Петербурге выявили 620 717 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 582 086 человек, умерли 21 854.