Врио главы МЧС Чуприян открыл слет студентов-спасателей в подмосковном Ногинске

НОГИНСК /Московская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян открыл Первый всероссийский слет студентов-спасателей в подмосковном Ногинске, в котором участвуют 600 человек, передает корреспондент ТАСС.

"Вы относитесь к категории служащих людей, служение Родине - это и есть счастье. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете МЧС России. Помощь добровольцев уже абсолютно реальная, и я несколько раз в этом году выезжал на ЧС и видел их, что называется, в бою. Я очень рад, что у нас появилась такая неравнодушная молодежь", - сказал Чуприян.

В сборах участвуют 500 студентов-добровольцев в сфере культуры безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 100 студентов вузов МЧС.

Сборы проходят на базе Ногинского спасательного центра, они организованы Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке МЧС. Для них предусмотрены теоретическая и практическая программы подготовки. Участники проживают в обогреваемом палаточном городке на территории спасательного центра. Слет завершится 5 октября.