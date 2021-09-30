Путин поздравил с днем рождения актрису Веру Васильеву

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР, актрису Московского академического театра сатиры Веру Васильеву, которой исполнилось 96 лет. В телеграмме, опубликованной в четверг на сайте Кремля, глава государства отметил вклад актрисы в сбережение кинематографических традиций.

"Примите мои поздравления с днем рождения. Вы по праву принадлежите к числу деятелей отечественной культуры, которые внесли значимый личный вклад в сбережение и развитие богатых театральных, кинематографических традиций, чьи выдающееся творчество, редкий артистизм и большая созидательная энергия установили высочайшую планку актерского мастерства, стали ярким примером для коллег, для последующих поколений артистов", - говорится в поздравлении. Президент пожелал актрисе, здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне - Российский институт театрального искусства (ГИТИС), с этого же года является актрисой Московского академического театра сатиры. Снималась в фильмах "Сказание о земле Сибирской" (1947), "Свадьба с приданым" (1953), "Звезда экрана" (1974) и других. Является лауреатом Сталинской премии (1948, 1951).