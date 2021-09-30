Кадастровая палата может заняться проведением работ для ДОМ.РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Росреестр предложил включить нужды ДОМ.РФ в перечень случаев для проведения кадастровых работ его подведомственной организацией - Федеральной кадастровой палатой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Росреестр подготовил проект постановления правительства РФ с определением перечня случаев, когда ФГБУ "ФКП Росреестра" (Кадастровая палата) будет иметь возможность проводить кадастровые работы.

"В целях сопровождения строительного комплекса по инициативе АО "ДОМ.РФ" в проект постановления также включены положения относительно возможности проведения кадастровых работ для нужд единого института развития в жилищной сфере", - говорится в сообщении.

Проектом постановления также предусматривается возможность проведения ФГБУ "ФКП Росреестра" кадастровых работ в отношении объектов, необходимых для обороны и безопасности, федерального топливно-энергетического комплекса, использования атомной энергии, безопасного применения информационных технологий и развития связи, космической деятельности и др.

Кроме того, проектом постановления предусматривается возможность проведения сотрудниками кадастровой палаты работ в отношении объектов реестра границ (границы между регионами, муниципалитетами, границы населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, границ публичных сервитутов), а также комплексных кадастровых работ.