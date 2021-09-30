Власти Петербурга назвали коронавирус в числе основных причин смертности в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Коронавирус является одной из основных причин смертности наравне с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Петербурге, об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана на пресс-конференции в ТАСС.

"Если говорить про топ, то у нас на сегодняшний момент на первом месте сохраняется заболеваемость сердечно-сосудистой системы, на втором месте у нас находится ковид и внебольничные пневмонии, на третьем месте так называемые прочие причины, когда патологоанатом расшифровывает другие заболевания. Уменьшилось количество у нас отравлений, в том числе алкоголем, в этом плане мы даже улучшились <...> Есть также проблемы с эндокринной системой, но тут также ковид внес свою лепту, потому что есть нарушения обмена глюкозы на фоне терапии", - рассказал Сарана.

По данным Петростата, в 2020 году от COVID-19 в городе умерло 11,3 тыс. человек, всего за год в Петербурге умерло 73,2 тыс. На сегодняшний день в Петербурге выявили 620 717 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 582 086 человек, умерли 21 854. За последние сутки в городе выявили 2 077 случаев заражения.