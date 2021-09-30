"Доброшкола" начала работать на базе коррекционной школы-интерната в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. "Доброшкола" открылась на базе коррекционной школы-интерната в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

"На базе коррекционной школы-интерната №2 станицы Приближная официально заработала "Доброшкола". Состоялась торжественная церемония открытия обновленной школы-интерната", - говорится в сообщении.

Гости осмотрели оборудованные помещения и кабинеты для коррекционных занятий с детьми, пообщались с воспитанниками школы-интерната.

В настоящее время дети занимаются в оборудованных учебных мастерских, таких как "Мастерская повара", "Швейная мастерская", "Штукатурно-малярная мастерская", "Столярная мастерская". Кабинеты психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов и дополнительного образования) оснащены современным оборудованием.

Проект "Доброшкола" реализуется в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" для создания комфортных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.