Uber отключил свой сервис на 4,5 часа в Брюсселе в рамках забастовки водителей такси

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Сервис Uber на 4,5 часа прекратил в четверг работу в Брюсселе в рамках забастовки водителей такси. Это первый случай, когда Uber поддержал забастовку городских компаний такси, которые являются его прямыми конкурентами.

"В знак солидарности с водителями такси Брюсселя мы временно приостанавливаем оказание наших услуг", - говорится в сообщении компании, разосланном клиентам. "Это исключительная мера, которая принята в связи со сложившейся в Брюсселе ситуацией. Сектор такси уже в течение 7 лет ожидает необходимых для его эффективного регулирования преобразований", - отметил Uber.

Водители такси провели в четверг в Брюсселе акцию протеста, в рамках которой потребовали реформы системы оплаты труда и отмены действующих ограничений, в частности, запрета на использование электронных гаджетов за рулем, которые являются необходимым инструментом в работе современного таксиста. Около 2 тыс. водителей такси колонной проехали по улицам бельгийской столицы, пытаясь привлечь внимание городских властей к своим проблемам.