Франко-российский фестиваль "Гастрономические сезоны" отметил свое десятилетие

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Франко-российский фестиваль "Гастрономические сезоны" с аншлагом прошел в Монако. Как сообщила в четверг корреспонденту ТАСС президент фестиваля Наталья Марзоева, юбилейный конкурс избрал своим девизом "Когда Средиземное море встречается с Черным".

"Легендарное Caf de Paris, расположенное на центральной площади княжества, в этом году приняло у себя в гостях российских представителей гастрономического мира - бренд-шефа Андрея Савенкова и шеф-повара Ивана Спичонка из ялтинского ресторана "Доктор Whisky", - рассказала Марзоева. По ее словам, "Монако, Лазурный берег и приграничную Италию ждал настоящий праздник вкусовых ощущений".

На фестивале были представлены такие российские бренды, как "Мацестинская чайная фабрика", шоколад и карамель "Счастье" из Санкт Петербурга, экологически чистая "Соль русского Севера" из Белого моря, чай "Сугрефф", вина "Фанагория" из Краснодарского края, водка "Organika" и "Белевская пастила".

Гостями фестиваля стали глава комиссии по международным отношениям парламента Монако Мари-Ноэль Жибелли, мэр города Босолей Жерар Спинелли, шеф-повар княжеского двора Монако Кристиан Гарсиа, консул России в Вильфранше Сергей Галактионов.

Фестиваль "Гастрономические сезоны" проводится как во Франции, так и в России, и способствует укреплению отношений между двумя странами. Он продолжает традиции, которые существовали между Россией и Францией с 1861 до 1912 года. "Гастрономические сезоны" возобновили эту добрую традицию в 2010 году, в перекрестный год культуры России и Франции", - напомнила Марзоева. В минувшие годы фестиваль посетили князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен, знаменитая французская актриса Кароль Буке, члены правительства княжества, дипломаты, журналисты, представители делового мира.

Месяц российских побед во Франции

Ранее в сентябре команда поваров из России вышла в мировой финал самого престижного кулинарного конкурса Европы Bocuse d’or ("Золотой Бокюз") в Лионе. Как рассказал ТАСС бренд-шеф московского ресторана Uhvat Виктор Белей, такого успеха на престижном лионском конкурсе российские кулинары добились впервые за 13 лет.

В свою очередь отечественные сыровары приняли участие в конкурсе во французском Туре. "Хорошие новости из области гастрономии: сыровары из России на конкурсе в Туре одержали много побед, взяли две золотых и три бронзовые награды", - сообщили ТАСС российские участники этого состязания.