TACC запускает новостную ленту на французском языке

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Агентство ТАСС расширяет линейку продуктов для иностранной аудитории и запускает новостную ленту на французском языке - TASS French News Service. На ней в режиме реального времени будет публиковаться актуальная информация о важнейших событиях в России и мире.

Подписчики TASS French News Service получат доступ к главным новостям о внешней и внутренней политике, безопасности, военно-техническом потенциале, гражданском обществе, финансовой ситуации в России. Агентство будет освещать на французском языке крупнейшие международные проекты с участием России в сфере энергетики, освоения космоса, науки и культуры.

"Одна из ключевых задач ТАСС - обеспечение информационного присутствия России в ее интересах по всему миру. В этом смысле запуск новостной ленты на французском языке для нас вполне последователен и логичен. В мире около 300 млн франкофонов, а франкоязычные государства - это значительная и очень весомая часть глобального новостного пространства, - заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, отметив, что агентству важно доставлять информацию о России до конечной аудитории во всем мире без посредников. "Мы стремимся сформировать у зарубежной аудитории более полный и непредвзятый взгляд на события в России, который поможет лучше понять, чего хочет Москва в своей внешней политике, чем живут граждане нашей страны и что их интересует", - добавил он.

По его словам, Россия заинтересована в развитии доверительных отношений между народами, в расширении межгосударственного сотрудничества. "И я надеюсь, что наша работа поможет в решении этих стратегически важных задач", - отметил гендиректор ТАСС.

"Появление в линейке продуктов ТАСС информационной ленты на французском языке - это ответ на требования сегодняшнего дня, - добавил заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров. - Мы хотим говорить с нашими читателями на одном языке, быть ближе к нашей аудитории в любой точке мира, предоставляя достоверную и актуальную информацию в наиболее удобном формате". "Уверен, что новая лента позволит тем, кто говорит на французском языке, больше узнать о происходящем в России и в мире, станет новым и востребованным источником новостей", - подчеркнул он.

Ежедневно на новостную ленту на французском языке будет поступать порядка 150 сообщений: оперативные новости, анонсы и досье, сводки основных событий дня. Особое внимание будет уделено взаимоотношениям России с франкоязычными странами и регионами Европы, Африки, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также местным новостям этих стран и территорий. С 1 октября TASS French News Service будет работать с 08:00 до 00:00 мск. Сводка новостей по итогам дня будет выходить в 19:00 мск, затем в ежедневном расписании появятся утренняя сводка и обзор прессы, а сама лента станет круглосуточной. Доступ к новому продукту предоставляется на бесплатной основе в терминале ТАСС при соблюдении условий договора-оферты на использование новостного контента ТАСС.