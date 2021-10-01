Фото и спецпроекты ТАСС стали частью "Экспо-2020"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фотографии и спецпроекты ТАСС стали частью интерактивной выставки "Экспо-2020" в Дубае, которая открывается в пятницу. Работы фотографов ТАСС расскажут о талантливых людях, которые внесли вклад в развитие России, а спецпроекты - о космических достижениях нашей страны, сообщает департамент корпоративных коммуникаций агентства.

"ТАСС примет участие в работе всемирной выставки "Экспо-2020", которая открывается сегодня в Дубае. Мультимедийный контент агентства станет частью интерактивной инсталляции в российском павильоне. Участие в "Экспо-2020", которая была перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, примут более 190 стран", - говорится в сообщении.

Кадры, снятые фотокорреспондентами ТАСС в период с 20-х годов прошлого века и до наших дней, рассказывают о талантливых людях, которые внесли важный вклад в укрепление экономического, научного и культурного потенциала России.

"В их числе знаменитые ученые, врачи, писатели, художники, артисты, бизнесмены, достижения которых вывели страну на лидирующие позиции в разных сферах. Кроме того, в инсталляцию вошли фотографии ТАСС, иллюстрирующие российские успехи в космосе, театральном искусстве, индустрии кино, моды и гастрономии", - отмечается в сообщении.

Из спецпроектов ТАСС посетители "Экспо-2020" также узнают о космических достижениях нашей страны: в экспозицию российского павильона интегрированы мультимедийные работы агентства, которые рассказывают об истории освоения космоса, технологиях, людях и планетах Солнечной системы.

О всемирной выставке

"Экспо-2020" будет принимать гостей в течение 182 дней - с 1 октября по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. Каждые пять лет экспозиция демонстрирует достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Экспо-2020".