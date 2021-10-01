В Азербайджане возобновляют работу театры, кинотеатры и концертные залы

БАКУ, 1 октября. /ТАСС/. Театры, кинотеатры и концертные залы открываются в пятницу в Азербайджане после более чем полуторагодового перерыва в рамках смягчения карантина в стране. Соответствующее постановление на прошлой неделе приняло правительство республики с учетом "увеличения в стране числа вакцинированных граждан, а также снижения динамики случаев заражения".

Послабления предусматривают также открытие библиотек, зон отдыха, детских развлекательных центров, в том числе при крупных торговых центрах, которые возобновили работу еще в начале июня. Лица старше 18 лет могут посещать все указанные объекты только при наличии у них ковид-паспортов. Еще одно важное требование - зрительные залы в театрах, кинотеатрах и концертных залах должны заполняться не более чем наполовину. Кроме того, отменяется запрет на работу по выходным общественного транспорта, включая Бакинский метрополитен.

Одновременно правительство ужесточает требования, связанные с вакцинацией. Так, на 1 октября по меньшей мере 80% всех сотрудников госорганов, медицинских, фармацевтических и научных учреждений, учебных заведений, предприятий торговли и общественного питания, туристических объектов должны получить вторую дозу вакцины от коронавируса, либо иметь сертификаты иммунитета от COVID-19, которые выдаются тем, кто переболел инфекцией. С пятницы ковид-паспорта обязательны для водителей автобусов и такси, а также пассажиров старше 18 лет, пользующихся услугами автомобильного и железнодорожного транспорта при поездках в Баку и районы страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года. Пики эпидемии пришлись на июнь (до 600 случаев в день), ноябрь-декабрь (в среднем от 3,5 тыс. до 4 тыс. случаев) прошлого года, апрель (от 2 тыс. до 2,5 тыс. случаев) и август (от 3,5 тыс. до 4 тыс. случаев) нынешнего года. С начала сентября наблюдается постепенное снижение случаев заражения. На этой неделе суточный прирост ни разу не превышал 1 тыс. случаев. По данным оперативного штаба при кабмине, всего за время пандемии в Азербайджане были подтверждены 483 902 случая инфицирования, 458 922 человека выздоровели, 6 525 заболевших умерли.

По данным на 30 сентября, почти 3,8 млн человек из 10-миллионного населения привиты двумя дозами вакцины от коронавируса.