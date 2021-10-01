Ветер до 23 м/с ожидается на побережье Чукотки в пятницу

ТАСС, 1 октября. Очередной циклон принес на побережье Чукотки ветер до 23 м/с, сообщили на сайте окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

"1 октября прогнозируется северный ветер 3-8 м/с с усилениями до 9-14 м/с, на побережьях морей порывы будут достигать 15-20 м/с, на побережье Берингова пролива - 23 м/ с", - говорится в сообщении.

По данным Чукотгидромета, в настоящий момент в столице Чукотки облачно, около одного градуса мороза и ветер 7 м/с. Задерживается вылет самолета из Анадыря в Хабаровск, который в четверг из-за циклона сел на запасном аэродроме в Магадане. Время его вылета в настоящий момент не сообщается.