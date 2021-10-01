В Магадане для учеников младших классов ввели свободное посещение из-за погоды

ТАСС, 1 октября. Власти в Магадане ввели свободное посещение для учеников начальной школы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Свободное посещение ввели для учащихся первых-четвертых классов", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в Магадане сильный порывистый ветер скоростью 15-20 м/с, идет дождь. Температура воздуха около трех градусов.

Ранее спасатели в Магаданской области распространили экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций существует в Магадане, Ольском, Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском и Сусуманском городских округах. Есть риск обрыва линий электропередачи, линий связи, нарушения работы объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, возникновения дорожно-транспортных аварий, нарушений автомобильного сообщения.

По информации синоптиков, днем 1 октября в Магадане, местами в Ольском городском округе ожидается дождь со снегом. Сильный снег прогнозируется в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском городских округах.