На кораблях ТОФ на Камчатке из-за непогоды объявили штормовую готовность

ТАСС, 1 октября. Штормовая готовность объявлена для кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, где ожидается шквалистый ветер и опасное волнение моря, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"С 1 по 4 октября 2021 года в акватории Тихого океана у берегов Камчатки ожидается шквалистый ветер и опасное волнение моря. В частях и соединениях объявлено штормовое предупреждение, личный состав выполнил подготовительные мероприятия. Синоптиками прогнозируется сильное волнение моря и ветер более 15 м/c с порывами до 20 м/c, к 3 октября усиление порывов до 25 м/c. Это погодное явление сохранится до 4 октября", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой на всех военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения, на кораблях, судах и подводных крейсерах находятся все члены экипажей, заведены дополнительные швартовые концы, усилен контроль за стоянкой в базе и на рейде. На аэродромах и полевых позициях закреплены летательные аппараты и техника.

Полеты авиации, переходы кораблей и подводных лодок скорректированы с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий, корабли и суда аварийно-спасательного отряда сил находятся в повышенной готовности на случай необходимости спасательных мероприятий. Военнослужащие гарнизонов готовы к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах в зоне ответственности.