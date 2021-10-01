Стратегия развития Владивостока предполагает рост населения до 2,5 млн жителей к 2050 году

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Администрация Владивостока представила документ "Владивосток-2050: стратегия пространственного развития города", определяющий векторы дальнейшего освоения пространства в столице Дальнего Востока. Как сообщает в пятницу пресс-служба мэрии, в стратегии учитывается возможность роста населения города с 600 тыс. до 2,5 млн человек.

"Так, специалисты констатируют: сейчас Владивосток - это город-порт, логистический центр, а также центр международного сотрудничества России со странами АТР. Предлагается скорректировать направление развития и позиционирования: Владивосток должен стать городом, удобным для жизни и ведения бизнеса. Такой вариант предусматривает широкую диверсификацию экономики. Население к 2050 году может достигать 2,5 млн человек - при условии выполнения целого ряда мер и программ развития", - сообщает пресс-служба.

Стратегия создана на основе различных документов планировки города, созданных ранее: генерального плана города и правил землепользования и застройки, проекта, разработанного КБ "Стрелка", мастер-плана японской компании "Никкен Секкей", предложений, выработанных в ходе конференции профессионального сообщества.

"Эксперты предлагают перейти к стратегии сбалансированного роста города, основные элементы которой - разнообразие видов жилой застройки, компактность, связанность и комфорт перемещений и другие. Еще один элемент - смешанное землепользование, которое означает строительство различных видов жилья, офисов, школ, парков, магазинов, ресторанов и других типов объектов в одном квартале. А к 2050 году необходимо планировать комплексную реновацию территорий массовой жилой застройки 1950-1980 годов", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас огромные территории уже освоенной части полуострова, на котором расположен Владивосток, заняты пустырями, гаражами, складами и промзонами. Это так называемые неактивные территории, которые необходимо включать в оборот. Здесь, по оценкам экспертов, можно было бы разместить порядка 5 млн кв. м жилья, или не менее 150 тыс. жителей.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что создать на основе Владивостока первую в Дальневосточном федеральном округе агломерацию с населением 1 млн человек планируется через 10 лет. Достичь этого власти намерены за счет строительства города Спутника и кольцевой дороги вокруг столицы Приморья. Также в агломерацию могут войти город Артем и застройки проекта "Дальневосточный квартал" на 50 тыс. жителей.