Вспышку африканской чумы свиней зарегистрировали в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Камышловском районе Свердловской области. Специалисты называют вероятной причиной кормление животных отходами из столовых военных частей, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

"В селе Калиновское Камышловского района был выявлен падеж трех животных. Ветеринарными врачами были взяты пробы, которые исследовались в Свердловской областной ветеринарной лаборатории. В результате был установлен геном вируса африканской чумы свиней. В результате проведенной должностными лицами управления работы с жителями села установлена вероятная причина проникновения вируса - кормление животных отходами из столовых военных частей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе расследования в лесу Камышловского района была обнаружена свалка более 30 свиных туш. "Ветеринарными врачами взяты пробы патматериала, которые направлены для исследования в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию: диагноз АЧС установлен", - уточнили там.

На территории личного подсобного хозяйства в селе Калиновское Камышловского района установлен карантин и ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.