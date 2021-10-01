Совет Думы рассмотрел законопроект об отмене обязательного техосмотра

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Совет Госдумы принял к рассмотрению и направил в рассылку законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом сообщил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в пятницу.

"Еще один важный закон в повестке Совета Думы - об отмене обязательного техосмотра. Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств", - отметил он.

При этом спикер подчеркнул, что техосмотр сохранится для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров. "Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации", - добавил он.

Согласно повестке заседания Совета, законопроект должен быть включен в примерную программу работы Госдумы в осеннюю сессию, он может быть рассмотрен в ноябре. Документ по решению Совета был направлен в комитеты, комиссии и фракции Госдумы, в Совфед, правительство, а также в регионы для получения отзывов и предложений.

Законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов-единороссов. В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.