В России за сутки выявили 24 522 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 19 июля

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 июля. В относительном выражении он составил 0,33%.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В частности, в Москве за сутки выявили 3 993 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 2 281, в Московской области - 1 339, в Самарской - 615, в Воронежской - 581, в Нижегородской - 572, в Свердловской - 533.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 634 684, следует из сообщения штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 955, до 6 692 722. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 887 против 867 днем ранее, до 208 142. Таким образом, четвертый день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 64 смерти, в Санкт-Петербурге - 55, в Свердловской области - 40, в Саратовской - 33, в Краснодарском и Ставропольском краях - 32 и 31 соответственно, в Нижегородской области - 30.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся в Москве возросло до 1 637 913. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Число летальных исходов возросло до 29 044, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 189, до 1 492 226. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 116 643 человека.