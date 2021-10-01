Челябинские власти выделили 288 млн рублей на поощрение медиков за вакцинацию населения

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области выделило из областного бюджета 288 млн рублей на мотивацию медицинских работников к вакцинации населения от коронавируса. Еще столько же для региона выделил федеральный бюджет. Об этом в пятницу сообщила ТАСС первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"Это решение федерального правительства о выделении средств на мотивацию сотрудников [медицинских учреждений] по проведению вакцинации [населения от коронавируса]. <…> Для нашего региона выделено на эти цели 288 млн рублей при таком же софинансировании из областного бюджета", - сказала собеседница агентства.

По словам Гехт, медики начнут получать выплаты в ближайшее время.

"Мы продолжаем вакцинацию не теми темпами, которыми бы хотелось с учетом того, что растем по заболеваемости. На сегодняшний день у нас вместе с закрытыми территориальными образованиями первым компонентом вакцинировано 929 850 жителей (57,4% от плана, чуть менее 35% от всего взрослого населения региона), 2,9% не явились на второй этап вакцинации. Повторно вакцинировались 26 тыс. жителей, на ревакцинацию люди идут осознанно", - рассказала Гехт.

Первый заместитель губернатора Челябинской области отметила, что регион сейчас находится на пике заболеваемости коронавирусом, на ковидных базах осталось менее 2% свободных мест (пока открытие новых ковидных баз не планируется, так как ожидается увеличение объема свободного коечного фонда).

По данным областного Минздрава на 1 октября, всего в регионе с начала пандемии подтвержден 97 921 случай заражения коронавирусом (плюс 386 новых случаев ко вчерашнему дню). Всего 83 163 пациента выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 10 030 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.